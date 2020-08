Gantar je zavrnil možnost, da bi karanteno uvedli le za populacijo mlajših: »V veliki večini primerov gre za družine, za kombinacijo mlajših in starejših, in bi zelo diskriminatorno ravnali, če bi samo ene dajali v karanteno,« je dejal. Povedal je, da je vprašanje tudi, ali bi takšna rešitev vzdržala pravno.

Prav tako je zanikal možnost selekcije povratnikov s Hrvaške glede na to, iz katere regije prihajajo. Kot je dejal, niso na ta način ravnali pri nobeni državi do sedaj.

Tudi notranji minister Aleš Hojs je za televizijo povedal, da se bo zavzemal za to, da bi karantena veljala za vse povratnike s Hrvaške. Dodal je, da bodo še razmislili, ali bi izjema lahko veljala za lastnike nepremičnin in plovil. »Dejstvo je, da mnogi lastniki nepremičnin in plovil opozarjajo na to, da se zadržujejo zgolj v svojih prostorih,« je povedal.