»Ne predstavljam si, da bi spet dolgo ostali doma«

Učenci, starši in šolniki še nikoli niso tako nestrpno pričakovali novega šolskega leta. V prihodnjih dneh bo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, zavodu za šolstvo in NIJZ padla odločitev, na kakšen način se bo prvega septembra začelo novo šolsko leto. Bodo šli vsi učenci in dijaki v razrede? Bo pouk potekal v turnusih? Bo šel v šolo zgolj del otrok, del pa bo čakal doma na naslednjo »izmeno«? Se bodo starejši šolali na daljavo?