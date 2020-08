Hokejisti Olimpije imajo privilegij, da lahko pred poletno vročino pobegnejo v hladno zavetje prenovljene tivolske dvorane. Devetindvajset igralcev je na uvodnem ledenem treningu zbral trener Ivo Jan, a prav nihče še nima natančnega odgovora, katera mednarodna liga bo jeseni odprla vrata slovenskim prvakom. Ker zoprni virus kroji usodo hokejskih tekmovanj v regiji, so možni različni scenariji. »Ukrepali bomo takrat, ko bo znanih več informacij,« pravi športni direktor Jože Kovač.

Veliko bo odvisno od epidemioloških razmer v sosednji Avstriji, ki v najvišjem tekmovanju združuje enajst klubov iz štirih držav. Olimpija je bila v zadnjih mesecih resen kandidat za vrnitev pod žaromete nekdanje lige EBEL, vendar je zelo malo možnosti, da bi vodstvo tekmovanja v tako nepredvidljivem času sprejelo člana iz nove države. O poteku sezone odloča tudi avstrijsko ministrstvo za zdravje, ki bi lahko poseglo po drastičnem ukrepu in tujim klubom zaradi nevarnosti širjenja virusa izdalo prepoved igranja v avstrijskem prvenstvu. V tem primeru bi se pod vprašajem znašla tudi izvedba sezone v alpski ligi, kamor sta se prijavila oba najboljša slovenska predstavnika. Če bi alpska liga padla v vodo, bi Olimpija in Jesenice iskale zaveznike v Italiji in na Madžarskem, saj je slovenska liga občutno preskromna, da bi tradicionalna tekmeca v domačem okolju sploh lahko preživela dolgo zimo.

Olimpija je z okrepitvami sestavila moštvo za prvaka alpske lige in kadrovanja še ni zaključila. Vodilno ime tivolske zasedbe je reprezentant Žiga Pance, finski vratar Paavo Hölsä pa je po treh letih postal prvi tujec v ljubljanski garderobi. Če slovenski reprezentanti zaradi negotovih razmer v športu ne bodo našli primernih zaposlitev na tujem, bi zimo lahko preživeli pod Rožnikom. »Stiki so navezani. Kot vem, večina reprezentantov trenira na Jesenicah in bodo do zadnjega čakali, če bodo dobili klub v tujini,« pravi trener Ivo Jan, ki je v minuli sezoni služboval v mladinski tivolski šoli. »Zelo rad delam z mladimi hokejisti, zato me boste pogosto videli na njihovih treningih. To je neke vrste sprostitev, a obenem zelo pomembno delo, saj gre za obdobje razvoja hokejistov.«

In kakšni bodo poudarki treningov v članski selekciji? »Želimo se čim bolj nadrsati. V sodobnem hokeju ravno drsanje dela razliko med moštvi, zato želimo biti tako dobro pripravljeni, da bomo narekovali ritem tekem,« je poudaril Jan in pripomnil, da so igralci v času njegove kariere trenirali manj kot danes. Nad telesno pripravljenostjo igralcev nima pripomb, saj so rezultati tekaškega in kolesarskega testiranja pokazali, da so se hokejisti med poletjem držali trenerjevih navodil. »Se pa v klubu trudimo, da bi pridobili sponzorja za prehranske dodatke. Razmišljamo, da bi organizirali predavanje o pravilnem slogu prehranjevanja, kar bi koristilo predvsem mladim igralcem, ki niso tako ozaveščeni, kot so člani.«

Janov pomočnik je postal njegov predhodnik na tivolski klopi Gregor Polončič, trener vratarjev Matej Hočevar pa je dobil službo v Celovcu, a bo z nasveti pomagal tudi Olimpiji. Treningi bodo med poletjem potekali v megli, saj tivolska dvorana kljub prenovi še nima urejenega prezračevalnega sistema. Novo pleksi steklo je višje kot staro, a tako orošeno, da se s tribune slabo vidi na igrišče. »Ni vse idealno, a hokejisti smo navajeni vsega hudega,« je navrgel Ivo Jan. Olimpijo prvi paket prijateljskih tekem čaka zadnji konec tedna v avgustu, ko se bo na Madžarskem pomerila s kluboma Mac in Debrecen. Jan želi preizkusiti tudi mlade moči, zato bo priložnost v prvi ekipi dobilo več mladih igralcev kot običajno. Med njimi je tudi trenerjev sin Lan Jan. »V svoji kategoriji je med vodilnimi branilci. Ni mi lahko, saj je vedno najtežje trenirati svojega otroka. Na ledu je bolj poslušen kot doma, bodo pa vsi dobili dovolj priložnosti za dokazovanje.«