Zgodba nogometnega kluba Leipzig se že od njegovega nastanka leta 2009 bere kot pravljica. Nemški predstavnik iz sezone v sezono postavlja nove mejnike, vrhunec pa je dosegel prav z letošnjo uvrstitvijo v polfinale lige prvakov. Med štiri najboljše zasedbe v Evropi jih je popeljal Julian Nagelsmann, čigar pot ni nič manj impresivna od te, ki jo je od nižjeligaša do velikana v enajstih letih prehodil njegov klub. Nemec nemara velja za najperspektivnejšega evropskega trenerja, saj mu je pri le 33 letih uspelo to, o čemer večina starejših in izkušenejših stanovskih kolegov zgolj sanjari. »Ko se uvrstiš v naslednji del tekmovanja, si vselej želiš iti še dlje. Tako utripa nogometno srce, zato se želimo prebiti vse do finala,« pred izzivom kariere proti PSG pravi Julian Nagelsmann.

Splet okoliščin je poskrbel, da bo nocoj na nasprotnikovi klopi sedel strokovnjak, ki ima največ zaslug za to, da se je Nagelsmann sploh odločil za poklic trenerja. Ko se je njegova kariera nogometaša pri 20 letih zaradi poškodbe kolena nenadno končala, mu je priložnost, da se v nogomet vrne skozi trenerska vrata, ponudil prav zdajšnji strateg PSG Thomas Tuchel. »Tuchel je v sezoni 2007/08 treniral rezervno moštvo Augsburga. Ko je potreboval nekoga, da preuči nasprotno ekipo, se je spomnil name, saj sem bil takrat v klubu še vedno s pogodbo. To je bila moja vstopnica v trenerski svet. Od njega sem se naučil zelo veliko in seveda sem mu za to neizmerno hvaležen. Lahko bi dejali, da mi je prav on vcepil idejo, da postanem trener,« se spominja Nagelsmann, ki se ga je zaradi izjemne nadarjenosti v domovini prijel vzdevek mali Mourinho. »Je zelo vedoželjen,« pa o 13 let mlajšem kolegu, ki je po zmagi nad Atleticom iz Madrida postal najmlajši trener polfinalnih obračunov lige prvakov, meni Thomas Tuchel.

»Čudovit dosežek nemškega nogometa« Če kdo, so Nemci tisti, ki so prekinitev zaradi koronakrize izkoristili najbolje. Ne le, da imajo v polfinalu dva svoja predstavnika, prvič v zgodovini najmočnejšega klubskega tekmovanja so se vanj uvrstili kar trije njihovi trenerji. Poleg Tuchla in Nagelsmanna evropski vrh z Bayernom naskakuje še Hansi Flick, ki se bo jutri za nastop v velikem finalu pomeril z Lyonom. »To je čudovit dosežek nemškega nogometa,« je prepričana Oliver Bierhoff. Z legendo nemškega nogometa se strinja tudi Hansi Flick, ki pravi: »Vesel sem za Thomasa in Juliana. V polfinalu nastopajo najboljše ekipe, najboljši klubi v Evropi. Ko si tam, si zelo srečen.« Nemški mediji in stroka so sicer prepričani, da izjemen uspeh njihovih strategov ni naključje. Vsi trije so namreč diplomanti akademije Fusball Lehrer. Nad njo bedi nemška nogometna zveza, trenerskih veščin pa se je tam naučil tudi Jürgen Klopp, ki je lani do naslova evropskega prvaka popeljal Liverpool. Desetmesečni tečaj ponuja možnost pridobitve najvišje trenerske licence v Evropi (Uefa Pro), za katero pa se morajo bodoči trenerji potruditi precej bolj kot drugod. Medtem ko Evropska nogometna zveza zahteva 240 ur izobraževanja, v Nemčiji šolanje traja več kot trikrat dlje. Med drugim vključuje navidezne treninge, pisne in praktične izpite, tečaja pa se po pisanju Deutsche Welle drži sloves najbolj neizprosnega na svetu. »Naše šolanje trenerjev postavlja standarde v Evropi, klubi pa mladim trenerjem hitreje ponudijo priložnost kot v preteklosti,« je pred časom povedal nekdanji vodja Fusball Lehrer Frank Wormuth.

Koeman pred vrati Barcelone Po ponižujočem porazu v četrtfinalu lige prvakov proti Bayernu iz Münchna (2:8) se je od Barcelone poslovil trener Qique Setien. Prvi kandidat za njegovega naslednika je Nizozemec Ronald Koeman, ki je včeraj že prispel v Barcelono in začel pogovore z vodstvom kluba. Iz španskega podprvaka so še sporočili, da bo poleg imena novega trenerja v prihodnjih dneh znano tudi več o prevetritvi prve ekipe.