Šestič v karieri, sedem let po zadnjem naslovu in 19 let po prvem, je 44-letni Ronnie O'Sullivan v nedeljo v Sheffieldu dvignil srebrno damo, kot imenujejo pokal za naslov svetovnega prvaka v snukerju. Letošnje prvenstvo v kultnem teatru Crucible je bilo specifično. Ne zgolj zato, ker ga je pandemija covida-19 s tradicionalnega aprilsko-majskega termina prestavila na avgust. Temveč tudi zaradi številnih polemik o prisotnosti gledalcev v Sheffieldu. Ronnie O'Sullivan je bil oster kritik, ker so angleške oblasti dovolile omejeno število gledalcev v Cruciblu.

»Ne zaslužimo si biti obravnavani kot laboratorijske podgane. Osebno ne bom sproščen, če si bom prostor delil z nekom, ki ga ne poznam in ki me lahko okuži,« so besede O'Sullivana poletele v sam britanski politični vrh. Korak naprej je šel Anthony Hamilton. Devetinštiridesetletni kvalifikant, sicer hud asmatik, je zaradi zdravstvenih razlogov predal dvoboj prvega kroga proti kasnejšemu finalistu Kyrenu Wilsnu. Vladne smernice so se čez noč spremenile in so po prvem dnevu prepovedale prisotnost gledalcev. Ti so bili lahko navzoči šele v štirih terminih finala, po 300 na vsak termin. »Zavedam se, da imam številne oboževalce, ki si me želijo videti na delu. Priznam pa, da me opazke gledalcev, ki želijo pritegniti pozornost, strašijo. Vsakokrat, ko sem na vrsti za udarec, se nekdo iz publike oglasi in vzklikne: 'Dajmo, Ronnie.' Letos je bilo vse skupaj bolj tiho in sem se lahko lažje osredotočal na svoje udarce,« odgovarja Raketa.

Trnova pot do naslova Pot do dobrih 550.000 evrov nagrade, kolikor jih je prejel svetovni prvak v snukerju, je bila trnova. V prvem krogu je Ronnie O'Sullivan presenetljivo gladko z 10:1 premagal Tajca Thepchaiyaa Un Nooha, potem pa je bil vse do finala proti velemojstrom snukerja na hudih preizkušnjah. V drugem krogu je bil rezultat z najboljšim Kitajcem Dingom Junghuijem izenačen do 8:8, v nadaljevanju je Anglež dobil pet od sedmih iger. V četrtfinalu Mark Williams ni izkoristil prednosti s 7:2 ter v nadaljnjih 14 igrah dobil le še tri. Najbolj razburljiv pa je bil polfinale, v katerem je trikratni svetovni prvak Mark Selby zapravil prednost s 16:14. Selby je izkoriščal nepotrpežljivost O'Sullivana, ki je ubral povsem napadalno taktiko, tekmec, sicer izjemen taktik, pa je kaznoval njegove napake. A vendarle je Raketa v zadnjih treh igrah pokazal najboljši obraz v Sheffieldu in dobil polfinale s 17:16. Izjemno zanimiv je bil tudi drugi polfinale, ki se je prav tako končal z najtesnejšim izidom. Proti Anthonyju McGillu ga je s 17:16 dobil Kyren Wilson, ki je najodmevnejšo zmago dosegel v četrtfinalu, ko je bil s 13:9 boljši od lanskega svetovnega prvaka in številko 1 na svetovni lestvici Judda Trumpa. Wilson je odločilno igro polfinala dobil po 62 minutah z neobičajnim rezultatom 103:83. Izid priča, da sta tekmeca naredila ogromno število napak. Osemindvajsetletni Wilson na svoji največji preizkušnji v finalu ni imel veliko možnosti, medtem ko se je Ronnie O'Sullivan prav na sklepnem dvoboju predstavil v najlepši luči.