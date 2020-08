Nov globalni kriminalni trend so virtualne, navidezne ugrabitve. Trenutno zelo »priljubljene« so v Avstraliji, žrtve pa povečini kitajski študentje, ki živijo tisoče kilometrov stran od doma v nepoznanem okolju, brez prijateljev in družinskih vezi. Za kriminalne tolpe so tako ranljive idealne tarče. Z osmimi »ugrabitvami« v Novem Južnem Walesu (NJW) so se prevaranti dokopali do skoraj dveh milijonov evrov. Po poročanju medijev je oče 22-letne kitajske študentke v Sydneyju po ogledu posnetka zvezane hčerke plačal več kot milijon evrov odkupnine, pri drugih so bile zahteve nižje. »Ugrabljene« je policija našla na varnem v hotelskih sobah.

Prevara poteka po dveh scenarijih. Po prvem kriminalci žrtvi odredijo, da uprizori lastno ugrabitev, si zveže roke, zamaši usta, preveže oči, s fotografijo pa nato izsiljujejo družino. Med telefonskim pogovorom se včasih iz ozadja slišijo oglušujoči kriki, ki naj bi spodbudili starše k plačilu. Žrtev pošljejo v hotelsko sobo, kjer nima stikov s sorodniki in prijatelji. Družina kmalu zatem, ko ji ne uspe vzpostaviti stika z otrokom, plača zahtevani znesek, a kriminalci ne odnehajo zlahka in zahtevajo vedno znova dodaten denar. Ko tega zmanjka, družina običajno pokliče policijo, ta pa »ugrabljenca« najde na varnem doma ali v hotelu. Mogoč je še drug scenarij: prevaranti pokličejo nekaj naključnih številk, govorijo v mandarinščini, kar je svojevrsten filter za kitajske študente, ki običajno nadaljujejo pogovor (rojeni v Avstraliji običajno prekinejo). Zlažejo se jim, da kličejo s kitajskega veleposlaništva ali policije, jih prepričajo, da jih v domovini iščejo zaradi nekega kaznivega dejanja, zaradi katerega jim po vrnitvi grozi ovadba. Iz zagonetne situacije pa se lahko izvijejo z denarjem družine. Nepripravljenost žrtve zna sodelovanje se kaznuje z grožnjo nasilja nad družino v domovini.

Vse višje odkupnine

»Izkoriščajo zaupanje ljudi v avtoriteto in strah pred tem, da bi storili kaj narobe,« so v izjavi za javnost zapisali v avstralski zvezni policiji. Po koncu kalvarije se žrtve počutijo nemočne, osramočene, jezne, muči jih občutek krivde, a jim policisti sporočajo, da v tem niso same. Policija Novega Južnega Walesa sodeluje s kitajskimi oblastmi, da bi med ljudmi razširili glas o tovrstnih goljufijah. Poseben zagon so združbe dobile v zadnjem desetletju, število goljufij iz leta v leto raste oziroma se zvišuje vsota plačanih »odkupnin«. Predlani so tako oškodovanci prijavili za 730.000 evrov plačanih »odkupnin«, lani več kot 1,2 milijona, letos skoraj dva milijona. Podobne prevare se dogajajo v ZDA in Kanadi in tudi tam so tarče največkrat kitajski študentje. Ker prevaranti največkrat uporabljajo tehnologijo za prikrivanje lokacije s prirejeno telefonsko številko oziroma zakodirane aplikacije, je take zločine izredno težko preiskovati.

»To je donosen posel z ne ravno veliko tveganja, da bi te ujeli. Na hiter način se dokopljejo do ogromno denarja, poleg tega je navidezno ugrabitev veliko laže izpeljati kot resnično,« o novem »trendu« razlaga Matthew Horton, vodja mednarodne enote za nasilne zločine pri FBI. O številkah ne more govoriti, ker jih je zaradi prijav lokalnim oblastem težko spremljati, hkrati pa veliko žrtev kaznivega dejanja sploh ne prijavi. Raziskava losangeleške izpostave FBI je leta 2017 pokazala, da je največ tovrstnih prevar izviralo iz Mehike, mnogo iz zaporov, žrtve pa so bili špansko govoreči prebivalci Los Angelesa in Houstona. Z leti so goljufijo izpopolnili tudi v angleščini in jo razširili na druga ameriška mesta. »Zaporniki se do telefona dokopljejo s podkupnino pazniku, običajno se osredotočajo na bogatejše soseske, recimo Beverly Hills,« v blogu o prevari piše posebni agent Erik Arbuthnot. »Pri iskanju žrtev si pomagajo s spletom, ker imajo ves čas na svetu, pa potem cele dneve klicarijo ljudi, dokler se jih ne posreči.«