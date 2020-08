V Vodnikovi domačiji bodo jutri ob 19. uri odprli razstavo Gašperja Krajnca z naslovom Mestne ptice, del dogajanja pa bo tudi pogovor z avtorjem. V četrtek bo ob 20. uri sledil koncert Chrisa Eckmana z Blažem Celarcem in Žigo Golobom. Teden dni kasneje, v četrtek, 27. avgusta, si bodo obiskovalci lahko ob 20. uri ogledali pripovedovalsko predstavo Bratovščina Sinjega galeba, že prej, ob 17. uri, pa se bodo ta dan lahko odpravili na kolesarsko vodenje po Vodnikovi Ljubljani.

Zbrali se bodo na Trgu francoske revolucije, pot pa jih bo med drugim peljala mimo nekdanje jezuitske gimnazije na Starem trgu, v katero je hodil kot dijak, in nekdanjega šentjakobskega župnišča, kjer je deloval kot kaplan. Na Mestnem trgu bodo videli hišo, v kateri je bila Kornova knjigarna, v kateri se je Vodnik sprl s Kopitarjem, na tržnici pa se bodo spomnili poslopja nekdanjega liceja, kjer je deloval kot redovnik in profesor. Na Miklošičevi cesti stoji hiša, v kateri je Vodnik umrl, po obisku Navja z Vodnikovim nagrobnikom pa bodo kolesarjenje sklenili na Vodnikovi domačiji, njegovi rojstni hiši.

Ljubljanska občina bo domačijo prenovila

Vodnikovo domačijo bo ljubljanska mestna občina sicer prenovila. Z javnim razpisom so nedavno že izbrali inštitut za arhitekturo in urbanizem Genius Loci, ki bo pripravil projektno dokumentacijo za celovito prenovo domačije ob Vodnikovi cesti. Inštitut bo projektno dokumentacijo pripravil za nekaj manj kot 60.000 evrov. Pogodba obsega pripravo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, vsa pogodbena dela pa morajo biti končana do konca letošnjega leta.

Po končani prenovi bodo stavbe na območju domačije statično in protipotresno sanirane, v domačiji bodo delavci vgradili tudi dvigalo za dostop gibalno oviranih oseb do mansarde, medtem ko bodo v pritličju stavbe Pri kamniti mizi uredili galerijo in kavarno s sanitarijami, v mansardi pa bodo pisarne za zaposlene. Pred domačijo bodo postavili paviljon za prireditve na prostem ter poskrbeli za dodatno ozelenitev. Na občini načrtujejo, da bi gradbena dela lahko stekla prihodnje leto.