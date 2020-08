Brez siceršnjega konvencijskega spektakla naj bi zaradi koronske epidemije močno okrnjena osebna navzočnost demokratskih veljakov v Milwaukeeju poskrbela le, da bo tamkajšnji kongresni in razstavni center Wisconsin vozlišče virtualnega dogajanja po vsej Ameriki. Erik Smith, demokratski strateg, ki je bil kreativni direktor minulih treh strankarskih konvencij, meni, da bo to celo priložnost, da strankinega kandidata na novembrskih predsedniških volitvah Joeja Bidna in minuli teden izbrano sokandidatko za podpredsedniški položaj Kamalo Harris volilci bolje spoznajo, saj bo vse dogajanje osredotočeno nanju.

Za ogrevanje sinoči po ameriškem času sta bila kot glavna govornika napovedana bivša prva dama Michelle Obama, ki pred tem še ni prevzela aktivne vloge v kampanji. Kar sedemnajsterica strankinih »vzhajajočih zvezd« naj bi nastopila danes v nasprotju z letom 2004, ko se je v tej vlogi proslavil Barack Obama – in štiri leta kasneje zmagal na predsedniških volitvah. Dan, ko bo stranka uradno nominirala Bidna, bo sklenil z govorom nekdanja predsednik Bill Clinton, sreda pa bo v znamenju ženskega krila demokratov. Kamala Harris po sprejela podpredsedniško kandidaturo, konvencijo pa bodo nagovorile še senatorki Elizabeth Warren in Tammy Duckworth, guvernerki Michigana in Nove Mehike Gretchen Whitmer in Michelle Lujan Grisham, ki so se ob Harrisovi omenjale kot možne podpredsedniške kandidatke, ter Amy Klobučar, ki je svoje ime s tega seznama javno umaknila. Pridružila se jim bo tudi Hillary Clinton, za mnoge nepričakovana poraženka zadnjih volitev.

Štiridnevno dogajanje s strnjenim programom časovno omejenih virtualnih govorov naj bi celotnim ZDA pokazalo strankino enotnost. Za to bodo poskrbeli tudi Bidnovi tekmeci za nominacijo, z Berniejem Sandersom, Petom Buttigiegom in Michaelom Bloombergom na čelu. V stranki si ne želijo ponovitve leta 2016, ko je bilo še na konvenciji čutiti rivalstvo med njenim levim krilom v zaledju Sandersa in favoritko strankinega esteblišmenta Clintonovo, ki je po mnenju mnogih botrovala Trumpovi zmagi.

Tudi četrtkov govor Joeja Bidna, ko bo sprejel nominacijo, bo virtualen iz domačega Delawara. Pred njim se bo v treh dneh s krajšimi nastopi zvrstilo še več njegovih podpornikov iz vrst običajnih državljanov, med drugim prizadeti zaradi Trumpove politike tako pri obvladovanju virusne pandemije kot zaradi gospodarskega zastoja in rasne neenakosti. Med njimi bo tudi Trumpov volilec, ki zdaj podpira Bidna.