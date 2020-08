Na njun ukaz je nevaren predmet odložila. Med postopkom sta policista v bližini zaznala še pretep treh oseb, ki pa niso upoštevale ukazov, naj prenehajo s pretepanjem. Eden izmed udeležencev je v roki držal mačeto in nameraval zamahniti proti drugemu, zato je policist izstrelil opozorilni strel in na ta način preprečil napad. Drugi udeleženec ni upošteval ukazov policistov, s pretepanjem je namreč nadaljeval. S kolom je pretepal moškega, ki je ležal na tleh, zato so policisti sprožili še en opozorilni strel. Zoper udeležence pretepa so uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in jim zasegli nevarne predmete.

Preiskava, v kateri se ugotavljajo okoliščine pretepa, še poteka. Po prvih ugotovitvah na podlagi zbranih obvestilih je bil vzrok za pretep spor med člani dveh družin, ki se med sabo poznajo. Tridesetletnemu in 23-letnemu napadalcu so odvzeli prostost in odredili pridržanje zaradi utemeljenih razlogov za sum, da sta storila kaznivo dejanje poskusa uboja. Tri poškodovane osebe so reševalci odpeljali v bolnišnico, po prvih informacijah gre pri vseh za lažje poškodbe.