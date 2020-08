Privrženci opozicije - med njimi so tudi številni zaposleni v velikih državnih podjetjih, ki v znak solidarnosti s protestniki stavkajo - oblastem očitajo, da so povsem priredile volilne izide in tako 65-letnemu Lukašenku zagotovile že šesti mandat na čelu države.

Po njihovem je resnična zmagovalka volitev 37-letna politična novinka Svetlana Tihanovska, ki je po uradnih izidih sicer prejela le dobrih deset odstotkov glasov, v resnici pa naj bi jih nekje med 60 in 70 odstotki. Tihanovska je sicer v začetku minulega tedna zbežala v Litvo. Od tam je Lukašenka že večkrat pozvala k odstopu in zahtevala ponovitev volitev, danes pa je prvič tudi nedvoumno sporočila, da je pripravljena do izvedbe novih volitev prevzeti vodenje države.

Protestniki: »Ne bomo pozabili, ne bomo odpustili« A Lukašenko, ki Belorusijo s trdo roko vodi že skoraj četrt stoletja in se je na množične proteste odzval s krvavo represijo pripadnikov varnostnih sil, vsaj zaenkrat ni pripravljen popustiti. Kot je poudaril danes ob obisku obrata proizvajalca tovornjakov MZKT v Minsku, ne bi smel nihče pričakovati, da ga lahko v karkoli prisili. »Govorite o nepoštenih volitvah in želite poštene? Imam odgovor za vas. Imeli smo volitve. In drugih volitev ne bo, razen če me ubijete,« je bil jasen. Po njegovih besedah, ki jih navaja beloruska državna tiskovna agencija BelTA, se mora oblast deliti v skladu z ustavnim procesom in ne z uličnimi protesti. Pri tem naj bi sicer izrazil pripravljenost na delitev oblasti in dodal, da že pripravljajo ustavne amandmaje, ki bi to omogočili, a ne pod pritiskom in ne preko protestov. Obrat MZKT je sicer po poročanju tujih tiskovnih agencij eden tistih, kjer so se delavci danes odločili za stavko, in Lukašenko naj bi s helikopterjem prišel v tovarno na pogovor z njimi. Ob tem so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pred tovarno zbrali protestniki in stavkajoči delavci iz drugih tovarn ter voditelju, medtem ko je skušal nagovoriti delavce, vzklikali »Odidi« in »Ne bomo pozabili, ne bomo odpustili«. Stavki so se danes med drugim pridružili tudi zaposleni na državni televiziji, poroča britanski BBC. Televizija je na twitterju objavila posnetek praznega uredništva. Novinarji so se stavki pridružili v znak protesta proti cenzuri in volilnim izidom.