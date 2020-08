Avstrija je v petek pozvala svoje državljane, naj se nujno vrnejo iz Hrvaške. Od danes naprej morajo vsi, ki se bodo vračali iz Hrvaške in hoteli vstopiti v Avstrijo, predložiti negativen test na koronavirus, ki ne bo starejši od 72 ur. Kdor ga ne bo imel, bo moral test opraviti v roku 48 ur od vrnitve, do rezultatov pa ostati v karanteni.

S tem je Avstrija pravzaprav izenačila obravnavo potnikov iz Hrvaške s tistimi iz drugih držav Zahodnega Balkana - Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije.

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, se okoli 350 Avstrijcem ali ljudem, ki živijo v Avstriji, v nedeljo zvečer zaradi večkilometrskih zastojev na mejnem prehodu Šentilj ni uspelo pravočasno – to je pred polnočjo – prebiti iz Slovenije v Avstrijo. Zato se bodo morali zdaj podrediti novim strožjim ukrepom.

Če bo treba, bo pomagala tudi vojska V nedeljo je bila na cestah proti Avstriji grozovita gneča, najprej že na hrvaško-slovenski meji in nato še na slovensko-avstrijski, posebej na Šentilju, kjer je bilo na prečkanje potrebno čakati tudi po tri ure. Kot je danes za javno televizijo ORF pojasnil avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober, morajo policisti na slovensko-avstrijski meji zdaj ugotavljati, ali se nekdo v Avstrijo vrača iz Slovenije ali Hrvaške, in ta poizvedovanja lahko v nekaterih primerih trajajo zelo dolgo. Obenem je sicer poudaril, da morajo pristojni organi zagotoviti čim bolj neovirano prečkanje meje in ljudem tako omogočiti, da spoštujejo nedavni poziv vlade k nujni vrnitvi iz Hrvaške. Če bo treba, bo na pomoč pri tem priskočila tudi vojska, je dejal. Je pa minister obenem zavrnil možnost testiranja na novi koronavirus že na sami meji, saj da kaj takega ni izvedljivo. Obenem je pojasnil, da za tiste, ki so se še pred polnočjo vrnili v domovino in bodo opravili prostovoljni test na novi koronavirus, v času do rezultatov tega testa ni treba biti v karanteni. Jih je pa pozval, naj kljub temu ravnajo odgovorno in se čim bolj izogibajo rizičnim stikom.

Na Dunaju možnost brezplačnega testiranja Zaradi povečanega števila obolelih s koronavirusom na Dunaju sicer vsem tistim, ki so se prejšnji teden vrnili s Hrvaške, od nedelje nudijo brezplačno testiranje. Ta možnost bo Dunajčanom na voljo do 21. avgusta. Pacienti s simptomi se morajo za brezplačen odvzem brisa na domu dogovoriti po telefonu, tisti brez simptomov pa lahko brez predhodne najave pridejo na t. i. walk-in ali drive-in odvzem brisa pred stadion Ernst Happel, so v sporočilu za javnost pojasnili na predstavništvo mesta Dunaj v Ljubljani. Pred stadionom naj bi zdravstveno osebje odvzelo po 500 brisov na dan, odziv pa je bil nemudoma velik, saj so že v prvi uri in pol opravili kar 170 testiranj. Za skrajšanje čakalnih vrst so število voznih pasov tako hitro povečali z dveh na pet, podaljšali uradne ure testiranj in povečali število osebja. Na koncu so v nedeljo tam opravili skoraj 700 testov, piše APA.