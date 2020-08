V Belorusiji po spornih predsedniških volitvah, na katerih je 9. avgusta z 80-odstotno podporo zmagal Aleksander Lukašenko, ki državi s trdo roko vlada že vse od leta 1994, potekajo množični protivladni protesti.

Protestniki zahtevajo spremembe in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem je zmagovalka opozicijska 37-letna Svetlana Tihanovska, ki je medtem zbežala v Litvo. Tihanovska naj bi po uradnih izidih prejela le dobrih deset odstotkov glasov, sama in njeni privrženci pa vztrajajo, da jih je v resnici nekje med 60 in 70 odstotki.

Tihanovska je danes, potem ko je Lukašenka pred tem že večkrat pozvala k odstopu, sporočila, da je pripravljena prevzeti vodenje države.