Prvo pomoč mu je nudila skupina, s katero je hodil, helikopterska ekipa pa ga je s pomočjo reševalcev na tleh imobilizirala, opravila dvig in odpeljala v zdravstveno ustanovo. Včeraj pa so reševalci pomagali alpinistki, ki je na Grintovcu padla zaradi odloma oprimka. Okoliščine kažejo, da sta se pri padcu odtrgali še dve varovali, preden jo je soplezalec uspel ustaviti. Pri tem je s telesom močno udarila v steno. Je huje poškodovana. Zaradi poškodb njeno življenje ni ogroženo. V soboto je policijski helikopter s termovizijo na območju Kukove špice preverjal tudi informacijo o opaženem oranžnem ali rdečem signalu na gori. Posadka helikopterja je območje podrobno pregledala po vseh višinskih slojih in na nasprotni južni strani našla baterijo z rdečim snopom svetlobe. Drugih posebnosti ni ugotovila. Na območju trenutno ni pogrešana nobena oseba.