V četrtletju, prvem trimesečju japonskega fiskalnega leta, je potrošniška poraba padla za 8,2 odstotka, investicije podjetij za 1,5 odstotka. Izvoz blaga in storitev je bil nižji za 18,5 odstotka, uvoz pa za 0,5 odstotka, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

To je bilo tretje zaporedno četrtletje s padcem BDP. Zaradi pandemije covida-19 so morali olimpijske igre, ki bi morale biti letos v Tokiu, prestaviti na naslednje leto. Nekateri strokovnjaki sicer opozarjajo, da morda iger ne bo mogoče izpeljati niti prihodnje leto, saj da se bo svet še vedno boril z novim koronavirusom.

Pandemija je močno udarila po gospodarstvu. Vlada je med drugim v začetku aprila uvedla izredne razmere, in sicer najprej v Tokiu in šestih drugih prefekturah, nato pa v celotni državi. Posledično so ljudje ostali doma, veliko podjetij je ustavilo poslovanje. Omejitve so razrahljali v drugi polovici maja.

Ustavitev gospodarske aktivnosti v aprilu in maju je imela hude posledice, je rekordne padec v drugem četrtletju komentiral japonski minister za gospodarsko okrevanje Jasutoši Nišimura. »Vlada bo sprejela vse možne gospodarske in fiskalne ukrepe, da bo postavila gospodarstvo na pot okrevanja, ki ga bo poganjalo domače povpraševanje,« je dejal Nišimura. Minister je po poročanju dpa sicer izrazil zadržke do morebitnega znižanja prometnega davka.

Analitiki ob šibki potrošnji gospodinjstev in ponovnem izbruhu okužb s koronavirusom ne pričakujejo, da bo imelo gospodarsko okrevanje obliko črke V. Na Japonskem so v nedeljo potrdili 1019 novih okužb, kar je bil četrti dan zapored z več kot 1000 primeri dnevno.

V celotnem fiskalnem letu, ki se je končalo marca letos, je japonsko gospodarstvo stagniralo. V predhodnem fiskalnem letu se je BDP zvišal za 0,3 odstotka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.