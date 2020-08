Mnogi strokovnjaki sicer opozarjajo, da je število okuženih veliko višje zaradi majhnega števila testiranj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Opozarjajo tudi, da indijski zdravstveni sistem, ki mu kronično primanjkuje sredstev, smrtnih primerov ne beleži natančno.

Po številu smrti zaradi covida-19 je Indija prejšnji teden prehitela Veliko Britanijo, več smrti zaradi koronavirusa pa so doslej potrdili le še v ZDA, Braziliji in Mehiki.

Kljub naraščajočemu številu smrtnih žrtev je indijsko zdravstveno ministrstvo v nedeljo tvitnilo, da je stopnja umrljivosti zaradi koronavirusa v Indiji ena najnižjih na svetu, in sicer pod dvema odstotkoma. »Uspešno izvajanje testiranja, celovito sledenje in učinkovita obravnava z množico ukrepov so prispevali k obstoječi visoki stopnji izterjave,« so sporočili.

V soboto je indijski premier Narendra Modi dejal, da v Indiji testirajo tri potencialno možna cepiva, njegova vlada pa se pripravlja na proizvodnjo visokega števila odmerkov, če se bo kateri potrdil za učinkovitega. »Ko bomo od znanstvenikov dobili zeleno luč, bomo začeli množično proizvodnjo cepiva. Vse priprave smo opravili,« je Modi dejal v govoru ob dnevu neodvisnosti.

Po besedah Modija bodo ustanovili tudi nacionalno digitalno zdravstveno misijo, ki bo poskrbela za tehnološko izboljšanje zdravstvenih storitev v državi in ponudila vsakemu državljanu »zdravstveno osebno izkaznico«, s katero se bo beležilo njegove pretekle zdravstvene težave, načine zdravljenja in druge informacije.