Za slovenskega nogometnega prvaka Celje se začenja odštevanje pred tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z irskim Dundalkom. Celjani so gostitelji tekme na nevtralnem igrišču, ker Slovenija ni na irskem zelenem seznamu varnih držav in bi morali igralci Dundalka po vrnitvi domov v 14-dnevno karanteno. Danes dopoldne 40-člansko celjsko zasedbo (igralci, strokovni štab, spremljevalno osebje) čaka testiranje na covid-19 po protokolu Evropske nogometne zveze (Uefa). Celje se je začelo obnašati kot velik evropski klub. Predhodnica se bo danes popoldne odpravila v Budimpešto, igralci bodo v madžarsko prestolnico poleteli jutri popoldne po kosilu s posebnim letalom iz Ljubljane. V Budimpešti jih bo pričakal klubski avtobus, bivali bodo v luksuznem hotelu Intercontinental, tekma brez gledalcev bo na stadionu Ferenca Szusza v Ujpestu.

»Ker je konkurenca v naši ekipi ostra, poka že na treningu. To me pomirja, saj vem, da bodo fantje, ki bodo začeli tekmo, dali vse od sebe, preostali s klopi pa dodali svoj delež. Zelo dobro smo pripravljeni. Fantje vedo, kaj morajo početi, kakšne so zakonitosti na posameznih igralnih mestih, zato so moji govori ali pogovori z igralci vse krajši. Večjega motiva, kot je igranje za ligo prvakov, ni,« je izpostavil Kosić. Celjani ne iščejo izgovorov, da gredo v Evropo brez prvenstvene tekme, potem ko so zaradi koronavirsua ostali brez uvodnih dveh tekem v državnem prvenstvu. Niso jokali, ker je odpadel derbi z Muro, ampak so iskali rešitev, zato so se hitro dogovorili za prijateljsko tekmo s Koprom (1:0). Za vzor jim je Gorica, ki je brez prvenstvenih tekem v dodatnih kvalifikacijah izločila Triglav.

Klub ni dobil še nobene uradne ponudbe za prestop

Kosić od igralcev zahteva, da so odločni, samozavestni in vztrajni, saj se v zadnjih dneh kar vrstijo tekme, ki se odločajo v zadnjih minutah. »Čaka nas 90 minut sprintanja, garanja in agresije, zraven pa bo treba zabiti še kakšen gol. Fantje imajo natrenirana telesa, da lahko narekujejo ritem. Dvomim, da bomo tekmo z lahkoto rešili že veliko pred koncem. Ne bojim se, da bi igralci pregoreli zaradi pomembnosti tekme. Morda bom pregorel jaz, kar bo večja težava,« je pripomnil Kosić. Optimizem gradi tudi na prijateljski tekmi s hrvaškim prvakom Dinamom, čeprav so jo izgubili z 0:3. V Zagrebu so si priigrali celo več priložnosti kot na tekmah slovenske lige, a so se igralcem zaradi ugleda tekmeca zatresle noge, kar se jim na domači sceni ne dogaja. Kako kakovostna je šampionska zasedba Celja, je vidno tudi po tem, da okrepitve Vrbanec, Kuzmanović in Dangubić še niso prvokategorniki.

S tem, ko je Celje postalo državni prvak, igralce obletavajo menedžerji, a v klub ni prišla še nobena konkretna ponudba. »Zanimanje je logično, saj smo mladi, za nami je super sezona. Ker imam že izkušnjo s prestopom v tujino, ne dajem velikega pomena temu, ali me nekdo pokliče, ker je pomembna uradna ponudba v klub. Ko sem bil mlajši, me je to bolj zmedlo in sem takoj poizvedoval, za kakšen klub gre. S soigralci se o morebitnih ponudbah ne pogovarjamo, ampak jih vsak zadrži zase. Če poveš enemu, takoj ve milijon ljudi. Čeprav se komu kaj dogaja s prestopom, smo profesionalci, da smo zbrani na igrišču. Trenutno so vsi z glavo stoodstotno v Celju. Vsak si najprej želi uspešen nastop v Evropi, šele nato bo razmišljal o prihodnosti,« je pojasnil kapetan Mitja Lotrič. »Odgovor je politično korektno zavil, da nihče od igralcev ne meče bombic v ekipi o prestopih,« je med smehom pripomnil Kosić. Prav v Celju so že imeli igralce, o katerih se je govorilo, da so že prodani, pa so bili v klubu še dva, tri prestopne roke.