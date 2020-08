Sevilla se v evropski ligi dobro znajde. Čeprav je bila v drugem polčasu slabši tekmec, si je na koncu priigrala možnost, da še šestič osvoji to tekmovanje po sezonah 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 in 2015/16. Manchester United, ki je slavil v sezoni 2016/17, pa še na osmi zaporedni tekmi ni ugnal tekmeca iz Španije, čeprav je imel številne priložnosti.

Prvi polčas se je kar zasluženo končal z izenačenim izidom. Angleži, ki so v tem tekmovanju slavili v sezoni 2016/17, so povedli v deveti minuti, ko je najstrožjo kazen zanesljivo (pod prečko) izvedel Bruno Fernandes.

Sledil je pritisk Seville, najprej je v 16. minuti David De Gea obranil strela Lucasa Ocamposa, deset minut pozneje pa so Andaluzijci izpeljali lepo akcijo, ki jo je nato iz bližine učinkovito končal Suso za 1:1.

Do polčasa so bili konkretnejši Angleži, v 33. minuti je Anthony Martial z roba kazenskega prostora meril malo previsoko, v 39. in 45. pa se je izkazal vratar Seville Bono po poskusih od daleč Marcusa Rashforda in z roba kazenskega prostora Fernandesa.

V drugem polčasu je kmalu po začetku zagrozil Mason Greenwood, a se je spet izkazal Bono, tako kot tudi v 50. minuti po poskusu Martiala. United je v teh trenutkih kar nekajkrat ogrozil vrata Seville, a je ostalo pri 1:1.

V 53. minuti je bil spet v glavni vlogi Bono po dveh novih priložnostih Martiala. Pozneje je Sevilla zahtevala najstrožjo kazen, ko je žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Fernandesa, a se sodniki niso odločili zanjo.

So pa Andaluzijci povedli v 78. minuti, ko je po podaji z desne strani iz bližine zadel Luuk de Jong. To je bil tudi zmagoviti gol.

Sevilla je sicer pred tem v izločilnih bojih izločila Cluj, Romo in Wolverhampton, United pa Brugge, Lask Linz in Koebenhavn.