Prvič v zgodovini se je zgodilo, da v polfinalu lige prvakov ne bo klubov iz Španije, Anglije in Italije. Koronasezona je tako premešala karte, da v polfinalu zaključnega turnirja v Lizboni prvič po letu 2006 ne bo niti najboljših nogometašev zadnjega desetletja Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki sta že na dopustu. Udarni favorit za končno zmagoslavje je Bayern iz Münchna, ki je v letošnji evropski sezoni zmagal na vseh devetih tekmah. Nemški prvak se bo za finale udaril z Lyonom, ki velja za največjo senzacijo, saj je po Juventusu izločil še Manchester City. Drugi par polfinala sestavljata PSG in Leipzig. Posebnost letošnjega polfinala je, da imajo tri moštva na klopi nemške strokovnjake. Bayern vodi Hans-Dieter Flick, PSG Thomas Tuchel, Leipzig pa Julian Nagelsmann.

Bayern razpoložen kot še nikoli Lahko sploh še kdo ustavi zmagoviti pohod Bayerna iz Münchna? Bavarci so z osmimi goli pospremili šampionsko Barcelono na smetišče zgodovine in se v spektakularnem slogu uvrstili v polfinale. Nemški stroj je v letošnji sezoni lige prvakov neustavljiv in razpoložen kot še nikoli, saj je dosegel že rekordnih 35 zadetkov. Bayern je nazadnje izgubil decembra lani, nato pa je postal največji zmagovalec koronakrize. V nemški ligi je za nov državni naslov nanizal deset zmag, pred vrhuncem lige prvakov pa je ujel zastrašujočo formo. Bavarci pod taktirko Hansija Flicka blestijo z visokim pritiskanjem na tekmece, ki za agresivno igro serijskih nemških prvakov nimajo odgovora. V nepozabnem četrtfinalu je Bayern prisilil Barcelono, da je izgubila kar devetindevetdeset žog, od tega sedemnajst v svojem kazenskem prostoru. »Uživali smo v izvrstni predstavi nad Barcelono. Ponosni smo na način, kako smo zmagali z 8:2, vendar nismo dosegli še ničesar. Zavedamo se, da se lahko v nogometu vse zelo hitro spremeni. Ker želimo osvojiti ligo prvakov, se moramo nemudoma pripravljati na polfinale,« je razložil bavarski trener Hans-Dieter Flick, ki je z izvrstno taktiko povozil počasno zasedbo Barcelone. To je bil že peti večer Bayerna v zadnjem desetletju, da je tekmecem zabil osem golov. Leta 2011 je nastradal St. Pauli, nato pa kar trikrat zapored Hamburger. V petek zvečer je v Lizboni z dvema goloma blestel kapetan Thomas Müller, ki je postal pravi specialist za tekme proti Barceloni. Na dosedanjih petih tekmah je dosegel pet golov, kar je uspelo le Andreju Ševčenku. »Zabavali smo se na igrišču, a to je bila le ena tekma do finala. Zdaj moramo biti tihi in mirni, saj nas že v polfinalu čaka zahtevno delo,« je komentiral Thomas Müller in navrgel, da je bil Bayern proti Barceloni dominantnejši kot nemška reprezentanca pred šestimi leti proti Braziliji (7:1).