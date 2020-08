Donald Trump se je izkazal za hvaležen literarni material, saj praktično vsaka knjiga o njem postane uspešnica. Tako je bilo z biografijo Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man njegove nečakinje Mary Trump in s knjigo The Room Where It Happened, ki jo je napisal njegov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, prav tako pa tudi z Live Free or Die: America (and the World) on the Brink, s katero se je v bran Trumpu postavil komentator televizije Fox Sean Hannity, in biografijo s podpisom dvakratnega Pulitzerjevega nagrajenca Boba Woodwarda Fear (Strah), ki je izšla pred dvema letoma.

Woodward pa se ni ustavil pri Strahu. Zdaj je čas za Bes (Rage). Tako je namreč naslovil nadaljevanje, ki bo izšlo šele 15. septembra, a je na Amazonu zaradi visokega števila prednaročil že zdaj postalo tretja najbolje prodajana knjiga. Novinar Washington Posta, najbolj znan iz afere Globoko grlo, naj bi v knjigi podrobno opisal, kako Trump sprejema odločitve in rešuje aktualne probleme, od pandemije koronavirusa do gospodarske krize in protestov, ter tudi to, kaj si misli o svojih predhodnikih. Vse to naj bi Woodward podkrepil s Trumpovimi lastnimi besedami, saj je z njim v zadnjem letu opravil kar 17 intervjujev, pogovarjal pa se je tudi z več deset pričami, ki so Trumpovo delovanje v Ovalni pisarni spremljale od blizu. Največji bombonček ali bomba v knjigi naj bilo 25 zasebnih pisem med Trumpom in severnokorejskim diktatorjem Kim Jong Unom, ki naj bi pela hvalospeve drug drugemu, Kim Jong Un pa je v enem od pisem njun odnos opisal celo kot »fantazijski film«.

V striptiz barih in na dogovorih z Rusi Morda se vse to, kar napoveduje Woodward za svojo knjigo, zdi eksplozivno, a bo težko prekosil biografijo njegovega nekdanjega odvetnika in zaupnika Michaela Cohena Disloyal (Nelojalen), ki bo izšla 8. septembra. Glede na nekatere odlomke, ki so bili objavljeni doslej, Trumpa ob izidu čaka prava nočna mora, bralce pa sočna, dramatična in skoraj neverjetna zgodba, v kateri glavni junak oziroma antijunak, predsednik ZDA »z mafijsko mentaliteto«, laže, grozi in vara – ženo in svojo državo. »Poleg njegove žene in otrok poznam Trumpa bolje kot kdor koli drug. Na neki način sem ga poznal celo bolje od družine, saj sem videl pravega Trumpa v striptiz barih, na skrivnih poslovnih sestankih in v drugih situacijah, v katerih je razkril, kakšen je v resnici: prevarant, lažnivec, nasilnež, rasist in predator,« je Cohen zapisal v pregovoru knjige in nadaljeval, da je bil ne samo priča, ampak tudi aktivni udeleženec predsednikovih del, od zlatih prh v seks klubih v Las Vegasu in davčnih prevar do dogovorov s skorumpiranimi uradniki nekdanje Sovjetske zvezde in utišanja njegovih ljubic. »V Trumpovem imenu sem vršil pritisk na gradbince, uničeval poslovne partnerje, lagal Melanii, da bi prikril njegove afere, ter maltretiral in vpil na tiste, ki so bili grožnja Trumpovemu vzponu,« še piše v knjigi, po njegovih besedah pa naj bi bilo res tudi to, da je Trump, ko je bil med izborom miss Universe leta 2013 v Moskvi, gledal prostitutke, kako urinirajo po postelji v hotelski sobi samo zato, ker je v njej enkrat spal Barack Obama.

Predsednik bi rad ostal do smrti S pomočjo Rusov je Trump po Cohenovih besedah prišel tudi do zmage na ameriških predsedniških volitvah, zato preiskava, ki jo je vodil Robert Mueller, po njegovem ni bila lov na čarovnice. »To vem zagotovo, ker sem osebno sodeloval v pogovorih in obveščal njegove otroke o vseh novostih. Celo kot kandidat za predsednika je brezobzirno lagal ameriški javnosti, da nima nobene zveze z Rusijo.« Vse to naj bi Cohen vedel zato, ker je bil dolgo časa njegov največji zaupnik, sestajala pa sta se celo po 50-krat na dan, da je v njegovi omari polno okostnjakov, pa pravi, da lahko reče zato, ker mu jih je tja pomagal skriti sam. Trump je Cohena, kot mu je nekoč zaupal sam, imel za člana družine, pravih prijateljev pa menda nima. »Nikogar nima, ki bi mu verjel dovolj, da bi mu zaupal svoje skrivnosti. Deset let je imel mene, ki sem mu vedno stal ob strani, pa poglejte, kaj se mi je zgodilo,« je še zapisal Cohen, ki s tem, kar se mu je zgodilo, misli na zapor, v katerem je pristal zaradi volilne prevare in laganja pred kongresom, pa tudi na grožnje s smrtjo, ki jih je prejel po pričanju. »Predsednik mi je rekel, da sem podgana, in tvital obtožbe o meni in moji družni. Po telefonu in elektronski pošti sem prejel več sto groženj. Ko je Trump rekel, da bi na Peti aveniji lahko nekoga ubil in bi se s tem izvlekel, pa je s tem mislil dobesedno mene.« Cohen, ki za Trumpa ne izbira besed, v knjigi ne varčuje niti s kritiko na račun sebe, s čimer posredno priznava, da si zasluži zapor. Bo pa ta zato morda ušel Trumpu, saj Cohen meni, da bi rad ostal predsednik do smrti, kar pa ni nobena šala, saj se Trump »nikoli ne šali«.