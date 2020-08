Kussu je v etapi sledil Martinez (+0:27), tretji pa je bil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je zaostal pol minute.

Etapa je ponudila precej razgibano dogajanje. Že zgodaj je pobegnila skupno vodilnim nevarna skupina, v kateri je bil tudi Pogačar. Nato sta dolgo vodila Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) in Pavel Sivakov (Ineos). Slednji je sicer nato tudi padel, a brez hudih posledic.

Je pa pred vzponom na Domancy zasledovalno skupino napadel Pogačar skupaj z Miguelom Angelom Lopezom (Astana), po vzponu pa je vodilna Slovenec tudi ujel. Skupina, zbrana okrog vodilnega Thiabuta Pinota (Groupama-FDJ) in drugouvrščenega Guillauma Martina (Cofidis), je takrat zaostajala 40 sekund.

V ozadju je z več kot petminutnim zaostankom skupino z Richiejem Portom (Trek - Segafredo) in Mikelom Lando (Bahrain - McLaren) zapustil Nairo Quintana (Arkea Samsic), ki je predčasno končal dirko.

V ospredju pa se je oblikovala šesterica, tudi s Pogačarjem, in si privozila dobro minuto prednosti pred Pinotovo skupino. Pogačar, Martinez, Sivakov, Kuss in Lopez pa so pred zadnjim vzponom malce popustili, v ozadju pa se je začela približevati skupina s Pinotom.

Slabih devet km pred ciljem je iz vodilne skupine skočil Američan Kuss in se odpeljal etapni zmagi naproti. V boju za skupno zmago pa je Pinot lovil virtualni zaostanek za Martinezom, na koncu pa mu je zmanjkalo 29 sekund, kolikor je zaostal v skupnem seštevku. V tem je bil tretji Martin (+0:41), četrti pa Pogačar (+0:56).

Eden glavnih osmoljencev dirke pa je Roglič, vodilni kolesar svetovne lestvice. Zaradi poškodb, ki jih je utrpel v sobotnem padcu, ni nastopil v zadnji etapi kriterija Dauphine, kjer je po štirih etapah vodil s 14 sekundami prednosti pred Pinotom.

Naslednja dirka na Rogličevem tekmovalnem seznamu je Tour de France, ki se bo v Nici začel 29. avgusta. Roglič, lani je dobil dirko po Španiji, je pred največjo dirko sezone prikazal izjemno formo, zmagal je na Tour de l'Ain v Franciji in je vodil tudi na Dauphine. S tem je napovedal, da bo verjetno na francoski pentlji največji tekmec lanskega zmagovalca Egana Bernala.