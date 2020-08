Dodatno je gospa poskrbela za funkciji in poziciji popolnoma neprimerno, kičasto in vpadljivo maškaradno oblačenje. V enakem nevsebinskem slogu so bile tudi njene izjave, sprenevedanje, izmikanje.

Škodo, ki so jo z njenim imenovanjem naredili v stranki sami, bodo težko popravili. Po eni strani je stranka upokojencev smešna in unikatna, a enako bi lahko rekli tudi za stranko mladih. Oboji skupaj bi se lahko združili (predlog je bil zavrnjen), saj gre za skupini z enakimi težnjami, obe populaciji nista zaposleni in sta odvisni od javnega standarda, od režijskih stroškov neke ekonomije. Ne nazadnje so najbolj socialno napredni domovi za starejše občane takšni, da v njih bivajo tudi študenti in dijaki, s čimer se spodbuja medgeneracijska kohezija. Stranka, ki bi zastopala obe skupini, bi lahko hitro uredila problem nastanitev in temeljnih dohodkov.

Vendar do združitve ni prišlo, kot tudi ne more priti do združitve vseh zelenih, pa še kakšnih drugih sorodnih političnih strank. Razlog je preprost in vedno enak: materialne koristi posameznikov. Dokler bodo stranke imele med prsti denar in o njem odločale, bo v njih vedno dren lovcev na funkcije in materialne koristi. Zato bi morale biti vse politične stranke financirane posredno, prek infrastrukturne pomoči za njihovo delovanje: prostori, oprema, storitve…, ki bi jih plačevala direktno država, za vse enako. Potem ne bi bilo več gneče za položaje, odprl bi se prostor sposobnim in poštenim ljudem, ki bi delali zaradi vsebine, ne zaradi koristi, in bi znali pravočasno priti in tudi oditi iz politike.

Bojko Jerman, Dolsko