Trojanski konj

Začelo se je z instagramiranjem Anžeta Logarja pred ameriško zastavo v pozi Chucka Norissa s sublimnim sporočilom, da bomo branili ameriške interese na vseh koncih sveta. Nadaljevalo z od realnosti odtrganim govorom predsednika vlade, ki je ameriškemu zunanjemu ministru Pompeu povedal, da smo ZDA neizmerno hvaležni, ker če ne bi bilo ZDA – če nekoliko poenostavimo njegove besede – bi demokrati, kot je pri nas samo on, danes še vedno ždeli v komunističnih zaporih, v Vili Bled pa bi se mastila komunistična nomenklatura. Nato je predsednik vlade države, ki v trojici z Nemčijo in Portugalsko predseduje Evropski uniji, julija 2021 pa bo za pol leta prevzela krmilo tega tria, preprosto povedano dejal, da so ZDA edina sila zahodne civilizacije, ki se je sposobna soočiti s kompleksnimi grožnjami.