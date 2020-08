Zdaj pa so prišli Američani s to izjavo, ki sodi v nadaljevanje in zaostrovanje te vojne, v upanju, da se jim čim več Evrope pridruži, a uplenili so doslej bolj malo. Pomembnejše članice Evropske unije, tiste, ki dajo nekaj na svojo državnost in suverenost in ki želijo ohraniti s Kitajsko partnersko razmerje, so jim dale košarico, medtem ko so se jim dokaj hitro uklonile, tako kot leta 2003 ob napadu ZDA na Irak z vilniuško izjavo, vzhodne članice EU, pa tudi ne vse. Mi smo storili še več. Še preden bi Trump rekel Skoči!, smo bili že v njegovem naročju. Zagledanost v ZDA in predanost Trumpovi politiki sta pri Janezu Janši neomajni in neizmerni. »So edina sposobna sila zahodne civilizacije!« jih hvali, tako da ni presenetljivo njegovo povabilo ameriškim vojakom, ki zapuščajo Nemčijo, naj se naselijo k nam.

Pravcato čaščenje prve svetovne velesile, ki da nas je obranila in rešila pred komunizmom ter postala branik in garant svobodnega sveta. »V naporih zunanjega ministra Pompea in predsednika ZDA,« je še poudaril naš premier, »vidimo podporo vrednotam svobode, vladavine prava, človekovih pravic, človekovega dostojanstva oziroma nadaljevanje politike, ki je omogočila padec berlinskega zidu, železne zavese in ponovno svobodno povezovanje in sodelovanje evropskih narodov«. Kaj? Ali sem dobro slišal? No, ne vem, ali je še kdo na planetu, razen morda brazilskega predsednika Bolsonara, povedal toliko lepega in pohvalnega na račun sedanje ameriške administracije. A če samo pomislim na Trumpov zid na meji z Mehiko, na odnos ameriškega predsednika do temnopoltih, Latinskoameričanov, žensk, istospolno usmerjenih in drugih manjšin, pa do Palestincev in do mednarodnih dogovorov, ki jih je Trump opustil, in če zgolj sledimo statistiki njegovih laži, izzvenijo Janševe pohvale kot slaba šala. Če ne bi vedel, da misli resno, da v to, kar je povedal, verjame, bi rekel, da se je iz Pompea norčeval.

Kakor koli, izjavo o tako imenovani varnosti omrežij 5G smo podpisali in se s tem pridružili proameriškim »vazalom« znotraj EU. Celo z blagoslovom predsednika republike, velikega zagovornika pripadnosti jedru Evropske unije. Adijo, francosko-nemški vlak, dragi Borut, zbogom, pamet! Dobrodošla, nova hladna vojna med »svobodnim, demokratičnim, naprednim, civiliziranim in odprtim« Zahodom ter »komunističnim, nazadnjaškim, primitivnim in zlobnim« Vzhodom. Kitajsko na stranski tir!

Gre skratka za veliko in, dovolim si oceno, nevarno ter zagotovo pogubno spremembo naše zunanje politike, o čemer bi se pred podpisom izjave – kot je pravilno opozoril evropski poslanec SD Milan Brglez, ki obžaluje, da nismo ohranili drže nepristranskosti – morali najprej dogovoriti znotraj EU, nato pa spregovoriti še v državnem zboru ali vsaj na njegovem zunanjepolitičnem odboru.

In Kitajska se je že oglasila, za zdaj le v zvezi z izjavami ameriškega zunanjega ministra, a kmalu bomo čutili težo njenih besed tudi pri nas.

Aurelio Juri, Koper