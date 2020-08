Ali si lahko kdo predstavlja, da bi v Veliki Britaniji angleški premier javno pozival, naj se medijski hiši BBC odvzamejo finančna sredstva za njeno delovanje?

Po veljavnem zakonu o RTV-prispevku ta na gospodinjstvo znaša 12,75 evra na mesec. V podporo obstoju neodvisnega javnega RTV-medija dajem državljansko pobudo, da državljani, ki nasprotujemo predlagani spremembi medijske zakonodaje, začnemo prostovoljno plačevati prispevek v znesku 15,00 evra, tako da 2,25 evra prostovoljno prispevamo za delovanje tega medija in RTV-hiši sporočimo, da naj te razlike ne štejejo kot preplačilo računa, ampak kot naš prostovoljni prispevek za njihovo delovanje. Sam bom od zdaj plačeval prispevek v tej višini, to pa predlagam tudi vsem drugim državljanom, ki podpirajo obstoj tega neodvisnega medija.

Javnim osebnostim, ki se strinjajo s to pobudo, predlagam, da jo v medijih podprejo, saj so javni in drugi neodvisni mediji pogoj za obstoj demokracije. Če te neodvisne medije izgubimo, bo zgodba o demokratični slovenski državi končana, kot je v intervjuju povedal tudi Aleksander Čeferin.

Državljani pokažimo, da smo pripravljeni mesečno prispevati znesek dveh kav za obstoj neodvisne javne RTV-hiše.

Slavko Pukšič, Ljubljana