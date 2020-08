Dirko je zaznamovala tudi huda nesreča Franca Morbidellija in Johanna Zarcoja, ki sta v sedmem krogu trčila, njuna motocikla pa sta poletela po zraku in prek steze, pri čemer sta se enemu od letečih motociklov le za las izognila tovarniška voznika Yamahe Maverick Vinales in Valentino Rossi. Oba sta na srečo ostala nepoškodovana, Morbidellija so sicer na nosilih odnesli do reševalnega vozila, a po prvih informacijah ni huje poškodovan.

Dirko so morali prekiniti, da so pospravili ostanke dirkalnikov in popravili varnostne ograje.

Do prekinitve je vodil Pol Espargaro, v nadaljevanju pa so se nato v pesku znašli tudi on, Miguel Oliveira in Alex Rins, ki so se borili za mesta pri vrhu, kar je na koncu izkoristil Dovizioso.

Naslednja dirka bo na istem prizorišču VN Štajerske že naslednji teden.