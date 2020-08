Za izstop iz Slovenije na Hrvaško pa osebna vozila na prehodih Gruškovje, Sečovlje in Jelšane čakajo do pol ure.

Kot še kažejo podatki Prometnoinformacijskega centra za državne ceste, objavljenih okoli 12. ure, so čakalne dobe tudi na mejnih prehodih Brezovica pri Gradinu, Sočerga, Starod, Obrežje, Dobovec, Zgornji Leskovec, Ormož in Zavrč.

Pred predorom Karavanke je proti Sloveniji zastoj vozil dolg dva kilometra, proti Avstriji pa en kilometer. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam se je nabralo za en kilometer vozil. Gost promet z zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled.

Tudi iz Hrvaške danes poročajo o povečanem prometu na cestah ob obali in proti notranjosti države oz. mejnim prehodom. Blizu avtocestnih razcepov in počivališč so po navedbah Hrvaškega avstokluba (HAK) možni tudi krajši zastoji. O povečanem prometu poročajo tudi iz več hrvaških trajektnih pristanišč.

Gostejši promet in zastoji nastajajo med drugim zato, ker se v delu Nemčije, Nizozemske in Švice končujejo počitnice, kar pomeni, da se turisti vračajo z oddiha ob morju. Pričakovati je, da se bo gneča na hrvaških cestah proti mejnim prehodom popoldne še povečala, saj bodo v Avstriji s ponedeljkom začeli veljati strožji ukrepi ob vračanju potnikov s Hrvaške.

Ob prevešanju avgusta v drugo polovico pa bi se lahko z dopusta na Hrvaškem začelo vračati tudi več Slovencev. Glede na napovedi pristojnih v Sloveniji je namreč zaradi večanja števila vnosov okužb s koronavirusom pričakovati zaostritev pogojev za prihod iz Hrvaške v Slovenijo.