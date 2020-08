#foto Ljubljanski policisti iščejo lastnika domnevno ukradenih tujih bankovcev in kovancev

Na območju Most v Ljubljani je občan v petek zadržal moškega, ki je vlomil v stanovanje. Osumljeni 40-letnik je v priporu, policisti pa so med preiskovanjem kaznivega dejanja pri osumljenem našli bankovce in kovance tujih valut, ki po vsej verjetnosti izvirajo iz podobnih kaznivih dejanj. Policisti iščejo njihovega lastnika.