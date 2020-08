Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo v soboto v Sloveniji 236 aktivno okuženih oseb. Doslej je bilo v naši državi skupno potrjenih 2416 okužb, umrlo je 129 bolnikov s covidom-19.

V soboto je bilo po podatkih tega spletnega portala ponovno največ, to je sedem novih okužb potrjenih v občini Ljubljana, kjer je trenutno 63 aktivnih primerov okužbe. Po na novo potrjenih primerih sledi občina Tržič, kjer sta bili v soboto potrjeni dve novi okužbi, po eno novo okužbo pa so potrdili v občinah Celje, Šmarje pri Jelšah, Koper, Trbovlje, Vodice in Žiri.

Med okužbami, potrjenimi v soboto, je bilo največ, to je pet okužb potrjenih v starostni skupini od 15 do 24 let. Štiri okužbe so bile potrjene v starostni skupini od 45 do 54 let, tri v skupini od 35 do 44 let, dve v starostni skupini od 55 do 64 let in ena v starostni skupini od pet do 14 let, še kažejo podatki Sledilnika.