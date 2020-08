V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe in nevihte. Osvežilo se bo. Do srede zjutraj bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Sreda bo sončen dan, popoldne bo lahko nastala le kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi severozahodnimi vetrovi doteka nekoliko toplejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob Jadranu sončno, drugje bodo zlasti popoldne krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v krajih severno in vzhodno od nas. V ponedeljek bo delno jasno, več jasnine bo ob Jadranu. Popoldne se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo proti večeru zajele tudi kraje zahodno od nas.