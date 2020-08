Ameriški mediji poročajo, da je bil Robert Trump hudo bolan, ni pa znano, zaradi česa natančno je umrl. Star je bil 71 let in je bil pa je najmlajši sin Freda in Mary Anne Trump, rojen pa je bil dve leti za Donaldom.

Večino svojega življenja je delal v družinskem nepremičninskem imperiju ter se nikoli ni preveč javno izpostavljal, je pa pričal na sodišču, ko je Donald Trump hotel ustaviti izid biografije svoje nečakinje Mary Trump. Trump ima sicer še dve sestri Maryanne in Elizabeth, en brat, Fred, pa je umrl že leta 1981.