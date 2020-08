Prvič v zgodovini bomo v polfinalu lige prvakov spremljali obračuna med francoskima in nemškima predstavnikoma. Po Bayernu Münchnu, Leipzigu in PSG se je skozi četrtfinalno sito prebil tudi Lyon, ki je bil v Lizboni s 3:1 (1:0) boljši od Manchester Cityja. Nogometaši trenerja Rudia Garcie so do odmevne zmage prišli po zaslugi hitrih protinapadov in izvrstne igre v obrambi ter si za nagrado priigrali obračun z Bayernom.

Manchester City je v četrtfinalni obračun proti Lyonu vstopil kot izrazit favorit za zmago. Od moštva, ki je v letošnjem angleškem prvenstvu tekmecem zabilo kar 102 gola, se je pričakoval silovit nalet, a je v prem polčasu trčilo ob čvrst francoski obrambni zid. Tega je z globokimi podajami v kazenski prostor neuspešno skušal prebijati Kevin de Bruyne, poti v mrežo pa žoga ni našla niti po poskusih Raheema Sterlinga na uvodu in zaključku prvega dela. Angleški podprvak je bil za brezidejno predstavo kaznovan v 24. minuti, ko je njihovo obrambo po uspešno izvedenem protinapadu zaobšel Maxwel Cornet in poskrbel za presenetljivo vodstvo Lyona.

City je v drugem delu zaigral napadalneje, z vstopom Riyada Mahreza, ki je zamenjal Fernandinha, pa postal tudi nevarnejši za vrata Anthonyja Lopesa. Ta je v 69. minuti le klonil, potem ko je akcijo za izenačenje začel prav Mahrez, z golom pa zaključil de Bruyne.

Po izenačujočem zadetku se je tekma razživela, sinje modri pa so še bolj pritisnili na vrata Lyona. A v času njihove največje premoči, so Francozi še drugič na temi povedli. Ekambi, ki se je znašel v prepovedanem položaju, je žogo prepustil Moussi Dembeleju ta pa je neovirano prišel pred vratarja Edersona in v 79. minuti zadel za 2:1. Napadalec, ki je tekmo začel kot rezervist, se je med strelce vpisal še osem minut pozneje in postavil končni izid 3:1 za Lyon.