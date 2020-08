Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 16 oseb, tri osebe so potrebovale zdravljenje v intenzivni enoti. V domačo oskrbo so odpustili štiri bolnike s covidom-19.

V Avstriji več kot 300 novih okužb s koronavirusom

V Avstriji so v zadnjih 24 urah zabeležili več kot 300 novih okužb z novim koronavirusom. Velik porast so zabeležili že v petek, ko so našteli 282 novih okužb. To je bilo prvič po več mesecih, da so zabeležili več kot 200 novih okužb v enem dnevu.

Minister za zdravje Rudolf Anschober je v petek dejal, da je veliko število novih okužb posledica večjega števila žarišč, povezanih s potovanji. Številni na novo okuženi so se vrnili iz Hrvaške.

Avstrija je zato v petek pozvala svoje državljane, naj se nujno vrnejo iz Hrvaške. Od ponedeljka pa bodo morali vsi, ki se bodo vračali iz Hrvaške in hoteli vstopiti v Avstrijo, predložiti negativen test na koronavirus, ki ne bo starejši od 72 ur. Kdor ga ne bo imel, bo moral test opraviti v roku 48 ur od povratka, do rezultatov pa ostati v karanteni, je pojasnil minister Anschober.

S tem je Avstrija izenačila obravnavo potnikov iz Hrvaške s tistimi iz drugih držav Zahodnega Balkana - Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije.