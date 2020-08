Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo na severu nadaljevale tudi ponoči. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo v notranjosti sprva nizka oblačnost, čez dan bo večinoma sončno s posameznimi popoldanskimi nevihtami. V torek bodo nevihte spet pogostejše.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad naše kraje v višinah od zahoda doteka malo toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu večinoma sončno, drugod bo sprva bolj oblačno, na Hrvaškem bodo krajevne plohe. Čez dan se bo tudi tam jasnilo. Popoldne se bodo predvsem v Alpah pojavljale posamezne plohe in nevihte. V nedeljo bo sončno. Popoldne bodo posamezne plohe in nevihte, ki bodo v krajih severno od nas pogostejše.