Pia Babnik osvojila turnir na Češkem, Katja Pogačar zgrešila rez na Škotskem

Slovenski poklicni igralki golfa Pia Babnik in Katja Pogačar sta ta teden nastopili na turnirjih na Češkem in Škotskem. Šestnajstletna Babnikova je osvojila turnir Moneta PGA Tour v Ropicah in postavila nov rekord igrišča, deset let starejša Pogačarjeva pa je zgrešil rez na prvenstvu Škotske, ki je prvi turnir evropske serije po petih mesecih.