Prometne nesreče ovirajo promet na štajerski, gorenjski in primorski avtocesti

Zaradi prometne nesreče je še naprej zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica v smeri proti Ljubljani. Promet je oviran na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Črni Kal proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa je promet sproščen, a še vedno povečan, so sporočili s Policijske uprave Kranj.