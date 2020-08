Kot so sporočili iz Bruslja, zaveza, sklenjena z družbo AstraZeneca, predstavlja podlago za pogodbeni okvir za prvotni nakup 300 milijonov odmerkov v imenu vseh držav članic EU in možnost nakupa še 100 milijonov dodatnih odmerkov cepiva. Komisija ob tem poudarja, da nadaljuje intenzivne razgovore tudi z drugimi proizvajalci cepiv.

Današnja sklenitev vnaprejšnje tržne zaveze je prvi temelj pri izvajanju evropske strategije za cepiva, ki jo je komisija sprejela junija. Cilj strategije je vsem evropskim državljanom zagotoviti kakovostna, varna, učinkovita in cenovno dostopna cepiva v 12 do 18 mesecih. Za dosego tega cilja komisija skupaj z državami članicami sklepa vnaprejšnje tržne zaveze s proizvajalci cepiv, s katerimi se državam članicam pridržuje oz. zagotavlja pravica do nakupa določenega števila odmerkov cepiva po določeni ceni, če in ko bo cepivo na voljo.

Evropska komisija je tudi trdno odločena, da bo zagotovila, da bo cepivo dobil vsakdo, ki ga potrebuje, in sicer povsod po svetu. Dokler ne bomo varni vsi, ne bo varen nihče, poudarjajo v Bruslju.

Evropska komisija je v četrtek zaključila tudi pripravljalne pogovore s podjetjem Johnson & Johnson za nakup potencialnega cepiva proti covidu-19. Ko se bo cepivo izkazalo za varno in učinkovito, bo imela komisija pripravljen pogodbeni okvir za prvotni nakup 200 milijonov odmerkov v imenu vseh držav članic EU in možnost nakupa še do 200 milijonov dodatnih odmerkov cepiva.