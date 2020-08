»Naredili bomo vse, kar znotraj diplomatskih orodij lahko, da bi zagotovili, da se embargo na orožje ne bo iztekel,« je na novinarski konferenci na Dunaju dejal Pompeo. »Ne moremo dovoliti, da bi največji sponzor terorizma na svetu lahko kupoval in prodajal orožje. Mislim, to je noro,« je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Embargo na prodajo orožja Iranu naj bi se v skladu z resolucijo ZN, s katero je Varnostni svet ZN podprl jedrski dogovor med Iranom in šesterico svetovnih sil iz leta 2015, iztekel oktobra. VS ZN bo prav danes glasoval o ameriškem predlogu resolucije, ki predvideva podaljšanje embarga za nedoločen čas.

Svarila Pompea pred velikim vplivom Kitajske in Rusije

V Avstriji je Pompeo kot že v predhodnih dneh na Češkem in v Sloveniji izrazil svarila pred velikim vplivom Kitajske in Rusije na področju energetike in digitalizacije. Znova je posvaril tudi pred udeležbo kitajskega podjetja Huawei pri izgradnji omrežij 5G, češ da bi lahko predstavljal vstopna vrata za vohunjenje ali sabotaže Kitajske.

Schallenberg je poudaril, da je kibernetska varnost visoko na agendi njegovega ministrstva, obenem pa je poudaril, da Avstrija ne želi izključevati določenega ponudnika, temveč določiti pravila varnosti.

Poleg tega vprašanja državi nista našli popolnega soglasja niti pri varnostnih pomislekih glede plinovoda Severni tok 2, je dejal Pompeo, a dodal, da se o tem pogovarjajo, kot je običajno med prijatelji.

»V vsakem prijateljstvu so teme, pri katerih ni stoodstotnega soglasja,« je dejal tudi Scahallenberg in prav tako izpostavil primer Severnega toka in s tem povezano grožnjo ameriški sankcij. »Jasno zavračamo načrte uvedbe ekstrateritorialnih sankcij,« je dejal po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA.