Letalski prevozniki se v zadnjih mesecih, odkar je potniški letalski promet po epidemiji covida-19 v Sloveniji znova mogoč, postopoma vračajo na Brnik. Trenutno redne neposredne lete na deset destinacij ponuja devet letalskih družb.

Air Serbia štirikrat tedensko leti v Beograd, Montenegro Airlines enkrat tedensko v Podgorico, Lufthansa dvanajstkrat tedensko v Frankfurt, Wizz Air dvakrat tedensko na bruseljski Charleroi, Transavia dvakrat tedensko v Amsterdam, Air France dnevno v Pariz, Turkish Airlines trikrat tedensko v Istanbul, Easyjet enkrat tedensko v Berlin in dvakrat tedensko v London ter Lot Polish Airlines štirikrat tedensko v Varšavo.

»Upamo, da se bodo preostali prevozniki, ki so vrnitev napovedali še za poletni vozni red, vrnili čim prej,« so izpostavili v Fraportu Slovenija in dodali, da naj bi po trenutnih napovedih Brussels Airlines in British Airways letenje vzpostavila v začetku septembra, ukrajinski Windrose pa v drugi polovici devetega meseca. Poleg tega si obetajo še povezavo v izraelski Tel Aviv.

Zdajšnji obseg letenja v primerjavi s predkoronskim bistveno manjši Če ne bi bilo pandemije, bi, kot je povedal poslovodni direktor Fraporta Slovenije Zmago Skobir, imeli sedaj na letališču 17 tujih prevoznikov z 22 destinacijami in bi obnovili že 95 odstotkov prometa, ki so ga na letališču izgubili po lanskem propadu Adrie Airways, vključno z vsemi za Slovenijo najpomembnejšimi linijami. »Letalski prevozniki so po epidemiji pri ponovnem vračanju previdni in selektivni, pri čemer veliko vlogo odigrajo restriktivni ukrepi v posameznih državah ter s tem povezano okrevanje povpraševanja po letih,« so pojasnili v Fraportu Slovenija. Kljub temu, da ima letališče vzpostavljenih kar nekaj letalskih prevoznikov in s tem vzpostavljenih letalskih povezav, se zaradi epidemiološke situacije po svetu pojavljajo težave s polnjenjem letal in s tem povezane odpovedi posameznih letov. »Trenuten obseg letenja je v primerjavi s predkoronskim bistveno manjši, tako tudi številke oskrbljenih potnikov. Te rastejo, a počasi,« so izpostavili v družbi in dodali, da so maja v javnem prometu zabeležili 111 potnikov, junija 4991, julija pa 20.992.