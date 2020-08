Število izbrisov samostojnih podjetnikov posameznikov zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti je že marca, ko so bili sredi meseca uvedeni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa – med drugim široka prepoved prodajanja blaga in storitev potrošnikom -, preseglo število vpisov, posebej močno pa ga je preseglo aprila in maja.

Marca je bilo 1285 vpisov in 2088 izbrisov, aprila 362 vpisov in 1512 izbrisov, maja pa 883 vpisov in 1072 izbrisov. Trend se je obrnil junija, ko je bilo 1520 vpisov in 1119 izbrisov, in nadaljeval julija, ko je bilo 1391 vpisov in 1087 izbrisov.

V prvih sedmih mesecih je bilo skupno 8374 vpisov in 9027 izbrisov samostojnih podjetnikov posameznikov.

Pri gospodarskih družbah je bilo v vsakem od prvih šestih mesecev letos več vpisanih kot izbrisanih subjektov, julija pa se je stanje obrnilo, vpisanih je bilo 276 družb, izbrisanih pa 361 družb.

Država je ob uvedenih omejitvah in pričakovanem upadu prihodka podjetjem in posameznikom namenila interventno pomoč, med drugim z odlogom in oprostitvijo plačila prispevkov, mesečnim temeljnim dohodkom, subvencioniranjem čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter garancijami za posojila.

Število začetih stečajev nad gospodarskimi družbami in samostojnimi podjetniki posamezniki je bilo v prvih šestih mesecih letos nižje kot v enakem obdobju lani.

Skupaj je bilo v prvem polletju letos začetih 566 stečajev, od tega 495 stečajev gospodarskih družb in 46 stečajev samostojnih podjetnikov ter 25 stečajev drugih oseb (med temi ni stečajev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti). V enakem obdobju lani je bilo začetih 646 stečajev, od tega 557 stečajev gospodarskih družb in 59 stečajev samostojnih podjetnikov ter 30 stečajev drugih oseb, kažejo podatki Ajpesa.