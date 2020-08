Saj se še spomnite, kako je Jelko Kacin v torek nasmejan in zagorel v tribarvni polo majici znova zavzel svoje običajno mesto uradnega govorca na novinarski konferenci o stanju glede covid-19? A če se je slovenskemu vladnemu govorcu zaradi spomina na poletje smejalo, Hrvatom zaradi odtisa pandemije koronavirusa na turistično sezono že dolgo ni več do smeha. Grozijo jim milijardne izgube, opozarja tamkajšnji turistični sektor. Ne pomaga torej, da je Kacin le dan zatem zvečer v oddaji 24 ur na POP TV kritično komentiral razmere na Hrvaškem, kjer so v četrtek poročali o rekordnih 180 okužbah, danes pa že o več kot 200 primerih. Naša južna soseda bi se lahko zaradi tega hitro znašla na rdečem seznamu, kar bi pomenilo, da bi morali tisti, ki bi se vrnili s počitnic na Hrvaškem, v obvezno 14-dnevno karanteno.

Turistična katastrofa

»Kacin trdi, kako turisti ne zaupajo v naš zdravstveni sistem, ampak on očitno ni med njimi, saj je prejšnji vikend dopustoval na Krku,« medtem danes pišejo pri Jutarnjem listu, kjer so slovenskem vladnemu govorcu in turističnim razmeram namenili naslovnico in tristranski članek. Očitajo mu, da je s poostrenimi ukrepi za turiste povratnike s Hrvaške zagrozil le nekaj dni zatem, ko se je »skopan in zagorel vrnil s Kvarnerja«, pri čemer senzacionalistično prilagajo fotografijo Kacinove vile, ki stoji v naselju Klimno na Krku. Hrvaški novinarji niso pozabili omeniti kvadrature in vrednosti zemljišča, danes pa so ga za nameček fotografi »brezskrbnega in v kopalnih hlačkah« ujeli na dvorišču vile na Krku, ko je čistil bazen. Ali Kacinova promptna čistilna akcija že naznanja konec sezone, se verjetno sprašujejo sosedje.

»No, medtem ko Slovenci zaenkrat samo grozijo, so Italijani že spremenili režim za vse potnike, ki se vračajo s Hrvaške v Italijo. Natančneje: uvedeno je obvezno testiranje za covid-19, ki ga lahko turisti opravijo znotraj 72 ur pred prečkanjem meje ali pa se morajo po prehodu v roku 48 ur za testiranje zglasiti v bližnjem zdravstvenem domu,« nato Jutarnji list vendarle preide k bolj verodostojni sliki problema. Hrvati poročajo še, kako so pred tem Finci za potnike s Hrvaške že uvedli, Nizozemci pa le priporočili dvotedensko karanteno. Kar pa je bilo očitno dovolj, da so številni Nizozemci »spakirali in pobegnili domov«, ugotavljajo pri Jutarnjem.

Po izračunih Hrvaške turistične skupnosti bo namreč samo odsotnost turistov iz dežele tulipanov in ravnin hrvaško gospodarstvo stala okroglih 100 milijonov evrov. »A kaj se bo šele zgodilo po tem, ko so ukrepe zaostrili Italijani in jih bodo 'Bog ne daj' še Slovenci,« se sprašujejo Hrvati, ki navajajo, da trenutno na Hrvaškem letuje približno 120.000 Slovencev, pri čemer jih ima veliko na Jadranu tudi nepremičnino. Saj veste, kot tudi Jelko Kacin, kar pa naši sosedje vidijo kot upanje, da do serijskega vročanja karantenskih odločb za slovenske turiste ob vrnitvi domov vendarle ne bo prišlo.