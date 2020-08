Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je imel 22-letni Izolan doma posebej prirejen prostor za gojenje konoplje. Osumljencu so policisti za 48 ur odvzeli prostost, na podlagi odredbe koprskega okrožnega sodišča pa so opravili hišno preiskavo. Zasegli so predmete, ki se uporabljajo za umetno pridelavo konoplje, in 660 gramov droge, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

V drugem primeru pa so policisti ugotovili, da drogo na domačem naslovu pridelujeta 65-letni oče in 36-letni sin. Očetu so policisti odvzeli prostost, na podlagi odredbe sodišča pa so opravili hišno preiskavo.

Ugotovili so, da sta konopljo posadila na domačem dvorišču. Policisti so zasegli 14 rastlin, velikih med 160 in 180 centimetrov. Našli in zasegli pa so tudi približno 100 gramov konoplje in posodo za pridelavo konopljine smole. Osumljence so policisti zaslišali, zoper njih pa bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so še zapisali.