Policista sta zapeljala za njim, ga ustavljala s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar znakov ni upošteval, nadaljeval je z nevarno vožnjo, prehiteval druga vozila, potem pa s ceste zapeljal na travnik in v gozd. 33-letnega moškega iz Sovinka so izsledili izsledili in mu odvzeli prostost. Ugotovili so, da je pristojno sodišče zoper moškega zaradi preteklih kaznivih dejanj izdalo odredbo za prisilno privedbo na prestajanje zaporne kazni, zato so ga privedli v novomeški zapor. Avtomobil so zasegli, o številnih kršitvah cestno prometnih predpisov pa bodo seznanili pristojno sodišče. Grozi mu globa v višini 3440 evrov in ovadba zaradi preprečitve dejanja uradni osebi.