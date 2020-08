Ozračje bo že sredi dneva ob segrevanju postalo nestabilno. V notranjosti se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo ob šibkih do zmernih vetrovih zahodnih smeri potovale proti vzhodu.

Popoldne bodo nevihte pogostejše, pri tleh bo zapihal šibak veter vzhodnih smeri. Kot so zapisali, se lahko nevihte dalj časa obnavljajo nad istim mestom. Vremenoslovci pa pričakujejo tudi pojavljanje dolgotrajnejših krajevnih nalivov. Ob tem lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, možna so razlivanja, so še zapisali.

Proti večeru pričakujejo, da bo nad severno Italijo nastal nevihtni sistem, ki se bo v prvem delu noči pomaknil čez severni Jadran proti vzhodu. Ob tem lahko zapiha zmeren do močan veter zahodnih smeri. Zaenkrat je še precej negotovo, kje točno bo potoval pas neviht. Poleg naše Obale je močan nevihtni piš mogoč tudi vzdolž celotne zahodne obale Istre in Tržaškega zaliva. Ob tem bo možno tudi povišano valovanje in dvig gladine morja. Sistem bo ob pomiku v notranjost nekoliko oslabel.