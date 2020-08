Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v Sloveniji 213 aktivno okuženih oseb. Do sedaj je bilo skupaj potrjenih 2369 okužb, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.

V Domu starejših Hrastnik še ena okužba pri oskrbovancu

V Hrastniku, ki je v zadnjih tednih žarišče okužbe z novim koronavirusom, so v četrtek vzeli štiri brise, od tega dva v tamkajšnjem domu starejših. Pri enemu oskrbovancu doma so potrdili okužbo, so sporočili s hrastniške občine. Trenutno je aktivno okuženih 28 stanovalcev v domu in pet zaposlenih.

Kot so danes sporočili s hrastniške občine, je bilo skupaj z novim koronavirusom okuženih 50 stanovalcev in 11 zaposlenih. Doslej je umrlo devet stanovalcev tamkajšnjega doma za starejše občane, ki so imeli covid-19.

Od izbruha okužbe 10. julija do danes je v domu ozdravelo šest zaposlenih in 13 stanovalcev, ki so bili okuženi z novim koronavirusom.