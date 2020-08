Ponoči v Velenju še enkrat zagoreli trije avtomobili

Včeraj popoldne so policisti in kriminalisti zaključili z ogledom kraja požara na Stantetovi ulici v Velenju, v katerem je zgorelo več vozil. Z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil so policisti in kriminalisti ugotovili, da je bil požar na neznan način zaneten na osebnem avtomobilu Citroen Xara, od koder se je nato ogenj razširil na sosednja vozila v garaži in druga vozila izven te garaže.