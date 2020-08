V Belorusiji so na protestih, ki so izbruhnili v nedeljo po volitvah, na katerih si je Lukašenko zagotovil nov mandat, aretirali že skoraj 7000 ljudi. Notranji minister se je v četrtek v izjavi na državni televiziji opravičil. »Kot poveljnik, bi rad prevzel odgovornost in se iskreno opravičil tem ljudem na človeški način,« je povedal. Tudi oblasti so priznale, da so nekatere pridržali brez razloga.

V četrtek so nato začeli izpuščati okoli tisoč priprtih zapornikov, ki naj bi jih po navedbah oblasti izpustili danes do 6. ure po lokalnem času. Tuje tiskovne agencije sicer ne poročajo, ali so do omenjene ure izpustili vse, ki so jih nameravali.

Ko so jih začeli izpuščati, so se svojci in prijatelji priprtih zbrali pred zaporom Okrestina v prestolnici Minsk. Številni priprti so poročali o resnih zlorabah v priporu in kazali svoje poškodbe, je razvidno iz posnetkov, ki so jih objavili na aplikaciji Telegram.

Protesti v Belorusiji so se v četrtek nadaljevali. Že čez dan se je več tisoč ljudi se je po več beloruskih mestih udeležilo mirnega shoda, ko so oblikovali človeško verigo proti nasilju. Vzklikali so »sprememba« in »konec nasilja«.