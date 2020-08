Hokejisti Olimpije so v začetku tedna odprli priprave na novo sezono, a še nimajo uradne informacije, v katerem tekmovanju bodo nastopali. Tivolski klub se je prijavil za igranje v alpski ligi, obenem pa se že več mesecev resno spogleduje s selitvijo v višji rang tekmovanja pod okriljem avstrijske hokejske zveze. Ljubljančani še vedno čakajo na končni odgovor lige EICHL (nedavno EBEL), ki združuje enajst klubov iz štirih dežel. Če zadnji hip ne bo zasuka, bo Olimpija vsaj še prihodnjo zimo počakala na vrnitev pod žaromete mikavnega odprtega prvenstva Avstrije.

Čez leto dni selitev v višjo ligo

Po naših informacijah skorajda ni več možnosti, da bi ljubljanski hokejisti dober mesec dni pred predvidenim začetkom lige EICHL dobili status dvanajstega udeleženca. Olimpija je na sedež tekmovanja na Dunaj v duhu dobrega sodelovanja poslala obširno dokumentacijo o poslovanju kluba in ambicioznih načrtih za prihodnost. Neuradno velika večina klubov podpira vstop slovenskega prvaka med avstrijsko elito, vodstvo tekmovanja pa je glede pridružitve dvanajstega člana iz nove države zelo previdno predvsem zaradi globalnega virusa, ki bo v prihodnji zimi močno krojil športno življenje doma in po svetu. Kot pravijo viri znotraj tivolskega kluba, obstaja načelni dogovor, da bo Olimpija do konca koledarskega leta podpisala pristopno pogodbo z ligo EICHL za sezono 2021/22.

To pomeni, da bodo Ljubljančani v začetku oktobra krenili v četrto leto tekmovanja v alpski ligi in nadaljevali priprave za preboj v močnejše tekmovanje. Olimpija je lani osvojila alpsko ligo in med poletjem prevetrila igralsko zasedbo, ki bo tudi tokrat naskakovala naslov prvaka. Vodstvo tekmovanja je medtem spremenilo koncept alpske lige, ki bo na začetku sezone potekala po regionalnih skupinah s štirimi ekipami. Olimpiji in Jesenicam se bosta na uvodu pridružili mladi in nekonkurenčni zasedbi iz Celovca in Linza, nato bo sledil redni del tekmovanja po dvokrožnem sistemu in končnica za prvaka, kamor se bo uvrstilo osem klubov. Če ne bo zapletov s koronavirusom, bo zastor nad tekmovanjem padel med prvomajskimi prazniki, ko se bo slovenska reprezentanca že pripravljala na tivolsko prvenstvo skupine B.