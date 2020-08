Znanstveni raziskovalci izključeni iz odločanja o nacionalnem programu visokega šolstva 2021–2030

Potegovanje univerz in raziskovalnih inštitutov za več proračunskega denarja in vpliva na politične odločitve je privedlo do novega spora. Predstavniki univerz so prezrli zahtevo koordinacije raziskovalnih inštitutov KOsRIS, da je treba raziskovalce vključiti v pripravo nacionalnega programa visokega šolstva 2021–2030. V nemilosti je tudi visokošolski sindikat.