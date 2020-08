Mehiški državni pravobranilec Alejandro Gertz je v torek na tiskovni konferenci povedal, da poteka sodna preiskava proti Emiliu Lozoyi, ki je v času vlade Enriqueja Pene Nieta (2012–2018) vodil državno naftno podjetje Petroleos Mexicanos (Pemex), in da je ob tem na dan prišla neposredna vpletenost takratnega državnega vrha v afero s podkupninami, ki jih je izplačeval Odebrecht. Na podlagi pričevanja Menesesa Weylla, nekdanjega predstavnika tega globalnega konglomerata v Mehiki, pred brazilskim sodiščem pred tremi leti je Gertz vložil obtožnico proti Lozoyi zaradi pranja denarja, podkupovanja in sodelovanja v kriminalnih združbah. Lozoya se je leta 2018 zatekel v Španijo, od katere je mehiški tožilec zahteval njegovo izročitev. 17. julija letos je bil Lozoya izročen Mehiki. Po prihodu v Mehiko se je odločil, da bo z mehiško policijo sodeloval v zameno za morebitni umik obtožbe ali znižanje zaporne kazni, kar je tožilstvo sprejelo in ga izpustilo iz zapora ter mu podelilo status zaščitene priče. Po Gertzovih navedbah je Lozoya pred nekaj dnevi podal prijavo in tudi dokaze proti Peni Nietu in njegovemu finančnemu ministru Luisu Videgarayu, da sta leta 2012 od Odebrechta prejela večmilijonske podkupnine za odobritev določenih projektov.

Lozoya trdi, da je bilo tega leta 100 milijonov pesov podkupnine (3,8 milijona evrov) porabljenih za financiranje predsedniške volilne kampanje, med drugim za kupovanje glasov, kar naj bi pripomoglo k izvolitvi Pene Nieta leta 2012 za predsednika Mehike. Posebno tožilstvo za kršitve volilne zakonodaje (Fepade) je maja letos razsodilo, da je primer domnevno nezakonitega financiranja volitev iz leta 2012 zastaral in zato ni mogoče tožiti vrha Revolucionarne institucionalne stranke (PRI), ki jo je vodil Pena Nieto. Ta je po pričevanju Lozoye takrat prejel 500 milijonov pesov (okoli 19 milijonov evrov) podkupnine.

Milijoni za podkupnine A to še ni vse, niti ni najhujše kaznivo dejanje. Nekdanji direktor Pemexa trdi, da je na ukaz predsednika države izročil 120 milijonov pesov (4,6 milijone evrov) podkupnine petim senatorjem in enemu poslancu ter generalnemu sekretarju neimenovane stranke, s čimer naj bi leta 2013 zagotovili parlamentarno potrditev glavnega vladnega programa, imenovanega »Mehiški pakt«, ki je bil usmerjen v liberalizacijo oziroma privatizacijo mehiškega trga energentov, na katerem je imel monopol Pemex. Generalni državni tožilec je na torkovi tiskovni konferenci omenil še druge podkupnine, ki jih preiskujejo, med njimi dodatnih 200 milijonov pesov (7,5 milijona evrov) za kupovanje »politične volje«. Te tožbe še niso zastarale, Lozoya pa naj bi jih po besedah Gertza podkrepil s štirimi pričami, kupoprodajnimi potrdili in videoposnetkom, kar zadostuje za obtožbo vpletenih, tudi nekdanjega predsednika. Lozoye pa ne preiskujejo le zaradi afere Odebrecht, temveč tudi zaradi nezakonite prodaje mehiške tovarne gnojil Agronitrogenados. V obeh zadevah so pod drobnogledom tožilstva še njegova mati in sestra ter soproga Marielle Helene Eckes, ki je nemška državljanka in bogata dedinja ene največjih evropskih tovarn sokov Granini, zato primer zanima tudi nemško pravosodje. Po poročanju nemškega časnika Süddeutsch Zeitung je v torek bavarska policija preiskala njeno stanovanje v Münchnu in vilo ob Starnberškem jezeru, ker sumijo, da sta zakonca Eckes in Lozoya iz Nemčije nakazovala denar v švicarske banke.