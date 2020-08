Nekdanji kolonialni gospodarji so redko povsem brezbrižni glede svojih nekdanjih kolonij. Francoski predsednik Emmanuel Macron ima tako prav te dni, sredi avgusta, veliko dela ne le z Libanonom, ampak tudi s Sahelom. Teroristi na motorjih so namreč v Nigru minulo nedeljo z rafali ubili šest mladih francoskih humanitarcev, njihovega voznika in vodnika, ki so si privoščili kratek nedeljski izlet, na katerem so si hoteli ogledati eno zadnjih skupin žiraf v zahodni Afriki.

V Nigru in sosednjih državah, to je na območju Sahela, ki je veliko za deset Francij, je sicer že sedem let več kot 5000 francoskih vojakov. Doslej jih je umrlo 40. Francoska vojska bo najbrž še nekaj let ostala, sicer bi se velika afriška regija brezzakonja in odsotnosti države samo še bolj uveljavila in širila. Brez francoskih vojakov bi na primer ves velikanski Mali padel v roke džihadistov, ki bi tako postali grožnja za Evropo. Druge evropske države pa kljub temu Franciji zelo malo pomagajo. Estonija od lani prispeva 95 vojakov, nekaj je britanskih in danskih helikopterjev ter nemških, španskih in tudi ameriških letal. Vsekakor so zelo pomembni ameriški obveščevalci s svojimi droni in bazo v Nigru, saj bi bili brez njih Francozi nemočni v iskanju teroristov po ogromnem Sahelu.

V nedeljo je šlo predvsem za napad na državljane zahodne države, ki je najbolj vojaško aktivna v Sahelu. Najbrž so hoteli s tem napadom džihadisti tudi pokazati, da sedanji uspehi francoske vojske v Sahelu, ki je skupaj z afriškimi zavezniki letos ubila menda več kot 600 skrajnežev, ne preprečujejo njihove aktivnosti in prisotnosti v tem delu Afrike. Ravno ti francoski uspehi pa so razpršili džihadiste po Sahelu, zaradi česar so nesrečni humanitarci toliko lažje, verjetno po naključju, naleteli na eno od teh skupin. Ni pa še jasno, ali je pokol izvedla ena od filial Al Kaide, Islamske države ali morda Boko Harama (ki se sicer v Sahelu spopadajo med seboj).

Skrajneže rojeva revščina

Sahel je postal še posebno nevarna regija v zadnjih letih, ko je nastalo več projektov kalifata, iz katerega bi izključili vse, ki niso pravi muslimani. Samo lani je po ocenah Združenih narodov v Maliju, Burkina Fasu in Nigru zaradi islamskega terorizma umrlo 4000 ljudi. Zlasti velika revščina Sahela spodbuja mlade, da se pridružijo skrajnežem. Za dva obroka na dan in kalašnikovko, ki vsakega mladeniča povzdigne v očeh vrstnikov, je velika večina mladih iz Sahela pripravljena iti v džihad. Mnogi vstopajo v Boko Haram, ne zaradi ideologije, ampak ker v tej organizaciji vidijo delodajalca. Torej rešitev za Sahel ni toliko v vojaški zmagi kot v gospodarskem razvoju, za katerega že zdaj veliko prispeva zlasti Nemčija. Toda posledice terorizma so dramatične ravno na področju gospodarstva za ta najbrž najrevnejši del sveta. To velja zlasti za trgovino in turizem. Nihče si ne upa več v Niger, Mali, Burkina Faso, Mavretanijo in Čad, tudi ne na sever Slonokoščene obale, Benina, Gane, Toga in seveda ne na sever Nigerije.

Še do lani se je zdelo, da je Niger, tudi zaradi pametnega predsednika države, glavna opora Francije v boju proti terorizmu. Toda decembra 2019 so džihadisti v enem napadu ubili 71 nigrskih vojakov, januarja 2020 pa še 89, spet v eni akciji. Niger na kar treh različnih koncih, na mejah z Malijem, Libijo in Nigerijo, ogrožajo džihadisti. Nigrska vojska pa je oslabljena tudi zaradi preiskave, potem ko so njeni oficirji s pomočjo namišljenih ali preplačanih stroškov pokradli milijone evrov zahodne pomoči. Tako ima v Sahelu močno vojsko samo še Čad, kjer so se vojaki vrsto let kalili v spopadih z Gadafijevo vojsko. Druge države so šibke ne le gospodarsko, ampak tudi vojaško.